Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar

Antalya'nın Serik ilçesinde araç üzerinde koltuk ile yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu ile kaydedildi.

Serik-Antalya karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki araç üzerinde kanepe ve içerisinde yine mobilya bulunan otomobili görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler. Seyir halindeki diğer bir araçta bulunan vatandaş gülerek, "Güvenli taşımacılık" diyerek tepkisini dile getirdi.