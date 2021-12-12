Modern Sanatlar Galerisi'nde ‘Kuşaktan kuşağa Antalyalılar' karma sergisi

Kepez Belediyesi'nin Modern Sanatlar Galerisi, Mehmet Rıza Ünlü'nün gravür, İbrahim Atçakarlar'ın fotoğraf, Mehmet Emin Erşan'ın akrilik boya çalışması eserlerinin yer aldığı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Karma Sergisi, Dokuma-Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını araladı. Sergi, sanatçı Mehmet Rıza Ünlü'nün gravür, İbrahim Atçakarlar'ın fotoğraf, Mehmet Emin Erşan'ın akrilik boya çalışması eserlerinden oluşuyor. Mehmet Rıza Ünlü 40. sanat yılına özel seçme eserleri, İbrahim Atçakarlar Hindistan ve Küba'yı anlatan eserleri, Mehmet Emin Erşan da özgün ve renkli çalışmaları sanatseverlerle buluşturdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de serginin açılışına katılarak, sanatseverlerle bir araya geldi. Karma sergiyi gezen Başkan Tütüncü, “Kepez'imiz sanat ve sanatçılarımızla çok daha güzel” dedi. 31 fotoğraf, 21 akrilik, 57 gravür ve 4 figür çalışmasının yer aldığı sergi 31 Aralık Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.