Motivasyon Türel'den başarı öğrencilerden

Antalya'da lise son sınıf öğrenicileri üniversite sınav stresini Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yunus gösterisi ve akvaryum gezisinde atıyor. Başkan Menderes Türel de gösterileri öğrencilerle izleyerek, moral veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine kültürel ve sosyal etkinliklerle destek oluyor. Tiyatro gösterisi, akvaryum gezisi ve yunus gösterisi gibi aktivitelerle öğrenciler sınav stresinden uzaklaşıyor. Son olarak Antalya merkezindeki 7 liseden 800 öğrenci akvaryum gezisi ve yunus gösterisi ile moral depoladı. Başkan Türel, etkinliklere katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerin heyecan dolu günü yüzlerce farklı türden balığın bulunduğu akvaryumda başladı. Öğrenciler, dünyanın en büyük tünel akvaryumunda belgesellerden gördükleri birbirinden ilginç su canlılarını meraklı gözlerle inceledi. Ardından Dolphinland'da foklar, yunus ve beyaz balinanın muhteşem gösterisiyle keyifli anlar yaşadı.

Size imreniyorum

Gösterileri öğrencilerle birlikte izleyen Başkan Menderes Türel, “Üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz. O yüzden sizlerin moralinizi yükseltmek, derslerinizdeki başarınızı arttırmak için biz de böyle bir armağanla size katkıda bulunmak istedik” dedi.

Antalyalı gençlere imrendiğini ifade eden Başkan Türel, “Çünkü biz lise öğrencisiyken bizlere böyle sosyal programlar yapan, derslerdeki verimliliğimizi, başarımızı arttırmak için böylesine moral programları düzenleyen belediye başkanları maalesef yoktu. Sizin için son derece önemli bir yılda derslerinizde başarılı olabilmek için çok çalışmak lazım. Çok çalışıyorken mutlaka sosyal hayatınızı da iyi planlamanız gerek. Sizin bugün burada moralinizi yükseltmek, derslerinizdeki başarıyı arttırır. Ondan sonra da inşallah üniversite sınavlarında da en iyi neticeyi alıp, en güzel üniversitelere girersiniz” diye konuştu.