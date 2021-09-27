Motodrag yarışlarında dereceye girenler ödüllendirildi

Türkiye'nin Motodrag Şampiyonası hafta sonu Kepez'de gerçekleştirildi. Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pistinde gerçekleştirilen heyecanlı yarışlar, nefesleri kesti. Yarış sonunda dereceye girenler, ödüllendirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( TMF)'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları', hafta sonu Kepez Belediyesi'nin hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pistinde yapıldı. Hız tutkunlarının tribünleri doldurduğu yarışlarda, sporcular da birbirleriyle büyük çekişme yaşadı. Yarışçılar rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak, 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştılar. 2 buçuk saniyede 100 kilometrelik hıza çıkan motosikletleri izleyen hız tutkunları ise heyecan dolu anlar yaşadılar. Nefeslerin tutulduğu Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışlarına Mersin, Antep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın olmak üzere 9 ilden 81 sporcu katıldı. 10 kategoride yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.