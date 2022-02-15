Motor kısmında yangın çıkan araçta maddi hasar oluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Mahmadi 07 MA 1320 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü ve araç içerisinde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Bu sırada bir kadın yolcu olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor kısmında maddi hasar oluştu. Fenalaşan kadın yolcuya ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Olay sonrası ekipler inceleme başlattı.