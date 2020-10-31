Motosiklet, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan traktöre çarptı:1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktöre çarpan motosiklet sürcüsü hayatını kaybetti.

Kaza Korkuteli - Bucak yolu Galericiler sitesi önünde meydana geldi. Ramazan Çetin (59) idaresindeki 07 YCH 83 Plakalı motosiklet, Korkuteli'nden Bucak istikametine giderken, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Selahattin H. (74) idaresindeki 07 RA 825 Plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Çetin, 30 metre fren sıkmasına ve kafasında kaskta olmasına rağmen ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Ramazan Çetin Korkuteli Devlet hastanesine kaldırıldı. Çetin Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası traktör sürücüsü Selahattin H. polis tarafından gözaltına alındı.