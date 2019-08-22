Motosiklet aksesuarı satan işyerleri denetlendi

Antalya'da Emniyet birimleri tarafından “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” Projesi kapsamında motosiklet ve aksesuar satışı yapan firmalar denetlenerek, bilgilendirme yapıldı.

Kask kullanımının trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamaları amacıyla hazırlanarak, hayata geçirilen “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” Projesi lansmanı akabinde motosiklet sürücülerine kask cezası uygulanmadan bilgilendirici faaliyetler yapıldı. Tüm emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla kask takmayan motosiklet kullanıcılarına cezai işlemleri uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı personellerinden oluşan denetim komisyonu ile Antalya'da faaliyet gösteren motosiklet ve aksesuar satışını gerçekleştiren firmalar denetlenerek bilgilendirme çalışmalarına başlandı.

Yapılan uygulamalarda komisyon tarafından ziyaret edilen iş yerlerine Antalya Valiliğinin 2019/2 No.lu Genelge 'sine istinaden, yetkilileri standart dışı kaskları satmamaları, motosiklet satışının gerçekleştirilmesinden önce kaskı bulunmayan alıcılara kask satışının yapılmasını, iş yerlerinde satışı gerçekleştirilecek kaskların kesinlikle TSE, ECE ya da DOT gibi uluslararası standardı bulunan kasklar olması gerektiği ve talebi karşılamaya yetecek yeterli miktarda kask bulundurulmaları hususlarında bilgilendirildi. Standartlara uygun olmayan kask satışının yapıldığı tespit edilmesi halinde ilgili cezai yaptırımın uygulanacağı da firma yetkililerine yazılı olarak tebliğ edildi.