Motosiklet hırsızı çaldığı motosikletle yakalandı

Antalya'da park halindeki motosikleti çalan 2 hırsızdan birisi çaldıkları motosikletle yakalandı.

11 Haziran Perşembe gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi önünde park halindeki O.S.'ye ait 07 JN 836 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak çevrede araştırma yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarından hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini ve C.A.Ş. gözcülük yaparken, Ş.Ş. isimli şahsın motosikleti çaldığını belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran Cumartesi günü hırsızlık olayında gözcülük yaptığı belirlenen C.A.Ş.'yi çalınan motosikletle birlikte yakaladı.

Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Hırsızlık olayına karışan Ş.Ş. isimli şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.