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Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi

Antalya’da park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan H.

Antalya'da park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin H.U. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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