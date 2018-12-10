Motosiklet hırsızı şehir polis kamerası görüntülerinden yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu şehir polis kamerası görüntülerinden belirlenen V.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu şehir polis kamerası görüntülerinden belirlenen V.V. yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta 19 Ekim tarihinde Örnek Mahallesi 1538 sokakta, 2 Aralık tarihinde Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde, 4 Aralık tarihinde ise Yayla Mahallesi 2534 sokakta park halindeki motosikletlerin çalınması olayını gerçekleştiren V.V. yakalandı.
Güvenlik ve şehir polis kameralarını inceleyen ve hırsızlık olaylarını V.V. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.V.'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına alırken, çaldığı motosikletler şüphelinin çalıştığı iş yerinin arkasında bulunan bahçede ele geçirildi.
Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, suçunu itiraf eden V.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.