İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından motosiklet sürücüsü Emre Sabaz (31) yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından motosiklet sürücüsü Emre Sabaz (31) yaşamını yitirdi.


Olay, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi itfaiye önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza için itfaiye müdürlüğünden çıkış yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracına hastane tarafından motoruyla gelen Emre Sabaz çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Sabaz olay yerinde hayatını kaybetti, Sabaz'ın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Paşa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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