Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin tali yoldan dikkatsiz bir şekilde Cumhuriyet Bulvarı'na çıktığı ve hızla gelen motosiklet ile çarpıştıkları görüldü.

Kaza; Ilıca Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametine seyir halindeki İmdat Kaya'nın kullandığı 07 N 7169 plakalı motosiklet, Canbek Dinçmen'in kullandığı 06 CNV 291 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İmdat Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sabri Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırıldı.