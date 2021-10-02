Motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklette oturan genç böyle uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin otomobilin üzerinden uçtuğu görüldü.

Kaza; Manavgat Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sağ şeritten gelip oteller istikametine sola dönüş yapmakta olan Doğuş D.'nin kullandığı 34 EJL 012 plakalı otomobile, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gülbek Ş.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Havaya uçtu

Motosikletin adeta otomobilin sağ kapılarına saplanarak hurdaya döndüğü kazada, motosikletten otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü Gülben Şimşek ve otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hamdi Şimşek ağır yaralandı. Gülben Şimşek ve Hamdi Şimşek kardeşler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamdi Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Feci kaza kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yolcu koltuğunda oturan kişinin havaya uçarak otomobilin diğer tarafına düştüğü, sürücünün ise otomobilin üzerine düştüğü görüldü. Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce aynı yerde kamyonun elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin'in geçen hafta yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.