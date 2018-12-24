Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gence, babasından ‘sat onu' uyarısı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak feci şekilde can veren Hasan Uzdemir'in cenazesi, bugün morgdan alındı. Oğlunun ölüm haberiyle Sivas'tan Antalya'ya gelen acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Hız tutkunluğuyla bilinen Uzdemir'in babasının motosikletiyle hız yapan oğluna bir süre önce sosyal medyadan ‘Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu' diyerek uyardığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oto tamir servisi işleten Hasan Uzdemir (35), 34 TP 7303 plakalı motosikletiyle pazar gezmesinden dönerken Beldibi'nde D-400 karayolu kenarında bulunan gözlemecide mola verdi. Saat 17.00 sıralarında gözlemeciden ayrılarak Antalya yönünde hareket eden Hasan Uzdemir'in motosikleti, 6 dakika sonra karşılaştığı ilk virajda yan yatarak sürüklenmeye başladı. Uzdemir'in vücudu, yol kenarındaki demir bariyerlerin ayaklarına çarpmasıyla kolu ve bacağı bariyerlere takılan Uzdemir'in cesedi yol kenarına savruldu. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yine bariyerlerin ayağına çarparak yol kenarındaki çalılıklara savrulan motosiklet alev alarak yandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekibi Hasan Uzdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Jandarma Karakolu, Bölge Trafik Ekibi olay yeri tutanağı tanzim etti. Uzdemir'in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

“Sat onu oğum”

Bugün adli tıp morguna gelen Uzdemir'in yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Oğlunun ölüm haberini almasının ardından Sivas'tan Antalya'ya gelen gencin babası Selahattin Uzdemir, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan 9 ay önce motosikletiyle yaptığı hız denemesini kameraya kaydeden Uzdemir'in, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştığı ve babası Selahattin Uzdemir'in oğlunu ‘Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu' diye uyardığı ortaya çıktı.

Bir ay önce kaza yapıp ayağı kırılmış

Hız tutkunu olduğu belirtilen Uzdemir'in yaklaşık bir ay önce yine motosikletiyle kaza geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Gözyaşları içerisinde alınan Uzdemir'in cansız bedeni, Akdeniz Sanayi Cami'nde kılınan öğle namazının ardından, defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.