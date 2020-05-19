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Motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

Antalya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada 07 YP 626 Plakalı araç ile Mustafa Armağan'ın (36) kullandığı 07 YH 839 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Aracın altında sıkışan sürücüyü çevredeki esnaflar çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Armağan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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