Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Antalya'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada savrulan sürücü yaralanırken, yapılan incelemede motosikletin 100 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kaza, saat 00.55 sıralarında Burhanettin Onat Caddesi'nden Metin Kasapoğlu Caddesi istikametine giden yolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 ALZ 235 plakalı motosiklet, Burhanettin Onat Caddesi'nden Metin Kasapoğlu Caddesi istikametine seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücü, motosikletin refüje çarpması sonucu yola savruldu. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sürücüyü ambulansa alarak bir özel hastaneye götürdü.

Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.