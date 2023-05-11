Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin karşı istikametten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamarasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, Karacalar Mahallesi Adalar Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oteller istikametinden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Muhammed Çelik'in kullandığı 13 AAR 518 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen Oya Kurt'un kullandığı 07 LY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.