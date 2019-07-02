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Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.


Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Fatih Çalışkaner'in kullandığı 07 LUJ 15 plakalı motosiklet, Manavgat Adliyesi yakınlarında aynı istikamette seyir halindeyken Türkbeleni Millet Bahçesi istikametine dönmekte olan Niyaser Bağlan'ın kullandığı 24 AAE 086 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Motosikletin altında kalan sürücü Fatih Çalışkaner, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Çalışkaner'in kolunda ve ayağında kırıklar olduğu bildirildi. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Çalışkaner'in başındaki kask sayesinde hayata tutunduğu gözlendi.

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