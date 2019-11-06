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Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazadan yaralı kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde hafif yaralandı.


Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin D.'nin kullandığı 07 LUN 27 plakalı otomobil sol şeritten sinyal vermeksizin sağ şeride geçerken Somer Çelik'in kullandığı motosiklete çarptı. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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