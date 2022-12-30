Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İtfaiye Kavşağı'ndan Nüfus Kavşağı istikametine seyir halinde olan Necati Akyüz (32) idaresindeki 34 CNZ 495 plakalı motosiklet ile Fikri Onaç (61) iradesindeki 07 UZ 490 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akyüz hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü Onaç'ın yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.