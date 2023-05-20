Motosiklet sürücüsü yayalara çarpmamak için kendini feda etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayalara çarpmamak için frene bastı. Yayaların yaralanmaması için adeta kendini feda eden motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kaza anları ise kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Sanayi istikametine yolun sağ şeridinden seyir halindeki Ramazan Erol'un kullandığı 07 AOU 666 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan yayaları görünce frene basınca devrildi. Devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Çakar ve Tülay Çakar isimli yayalara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan kaza anı sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce önüne bir motosikletin ardından da yayaların çıktığı görüldü. Bu sırada yayalara çarpmamak için frene basan sürücü motosiklet ile birlikte düşerek yaralandı.