Motosiklet sürücüsünü hastanelik edip kaçan sürücü doktor çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı. Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarından yola çıkan jandarma; kazayı yapan aracın 07 BEH 684 plakalı araç, sürücünün de özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Ali Nihat G. olduğunu belirledi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi gecesi 02.50 sıralarında Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki Hasan Esen'in kullandığı motosiklete, Sorgun istikametinden Side istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil karşı şeride geçerek çarptı. Motosikletin sürücüsü Hasan Esen ve motosiklette yolcu olarak bulunan kuzeni Fatih Esen asfalta savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada ayağından yaralanan Fatih Esen ise yerde hareketsiz yatan kuzeninin yanına gelerek ağzında toplanan kanı boşalttıktan sonra suni teneffüs yaptı. Olay yerinden geçen araç sürücülerinin durup 112'yi aramasının ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdüler.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan Esen, önce Eğitim Araştırma Hastanesine, ardından Tıp Fakültesine götürüldü.Kaza anı ve sonrasında yaşananlar yol kenarında bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından motosiklete çarpan otomobil ve sürücüsünün bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarından kazayı yapan aracın 07 BEH 684 plakalı araç, sürücünün de özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Ali Nihat G. olduğunu belirleyerek yakaladı. Kazanın ardından aracın plakasını sökerek çekici vasıtasıyla çektirdiği belirlenen Ali Nihat G.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.