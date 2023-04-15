Motosiklet sürücüsünün hastanelik olduğu kaza kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'U' dönüşü yapmaya hazırlanan ve kamyonetin arkadan çarpması sonucu yola fırlayan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünün, durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Kaza; Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan U dönüşü yapan Tuncer Özen'in kullandığı 07 YSF 03 plakalı otomobile, sürücüsü belli olmayan bir kamyonet arkadan çarptı. Yola çıkış yapan otomobile ise bu sırada Kamil Yılmaz'ın kullandığı 07 BBD 454 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarptığı otomobilin, kavşağa gelerek U dönüşü yapmak için karşı şeridin boşalmasını beklediği, arkadan gelen kamyonetin bekleyen otomobile arkadan çarparak yola çıkmasına neden olduğu, yola çıkan otomobile de motosikletin arkadan çarptığı belirlendi. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsünün kazanın ardından beklemeden yoluna devam etmesi de görüntülere yansıdı.