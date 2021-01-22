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Motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu, aracından bile inmeden olay yerinden ayrıldı

Antalya’da hızla gelen aracın motosikletine çarpmasından korkarak motosikletini kaydıran sürücü yaralandı.

Antalya'da hızla gelen aracın motosikletine çarpmasından korkarak motosikletini kaydıran sürücü yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü, aracından bile inmeden olay yerinden ayrılırken, yerde yaralı yatan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Hava soğuk olduğu için üzerindeki montunu yaralının üzerine örten doktor, sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralının başından ayrılmadı.


Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden Manavgat Anaokulu istikametine 07 AAS 974 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Uzun, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın kendisine çarpacağı korkusuyla motosikleti kaydırınca devrilerek yerde sürüklendi.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir doktor yaparken, yerde yatan yaralının üşümemesi için kendi montunu çıkarıp yaralının üzerine örttü. Yaralı sürücü, 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı kamerada


Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer taraftan, kavşağa girmeden beklemesi gerekirken beklemediği için kazaya sebep olduğu belirtilen araç sürücüsünün kazanın ardından beklemeyip uzaklaştığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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