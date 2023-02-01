Motosiklet tamircisi, hırsızı üzerine atlayıp yere yatırarak yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı motosikleti çalıştıramayınca tamirciye götüren acemi hırsız, tamircinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Sosyal medyada çalınan motosiklet ilanını gören tamirci, tamir için getirilen motosikletin aynı motosiklet olduğunu görünce şüphelinin üzerine atlayıp, iş yerine önceden çağırdığı polislerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1545 Sokak'ta bulunan marketin önünde park halindeki 07 BAS 907 plakalı motosiklet, gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalınması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna giden Feyzi Altuntaş, çalıntı başvurusunda bulunurken, motosikletinin fotoğrafını, şase numarasını sosyal medyada paylaştı. Olaydan 1 gün sonra Sorgun Bulvarı üzerinde motosiklet bayiliği ve tamiri yapılan iş yerine bir kişi, motosikletini itmek suretiyle getirerek motosikletinin çalışmadığını söyleyip tamir yapılması için bıraktı.

Takılan parçalar dikkatinden kaçmadı

Motosikleti teslim alan tamirci, motosikletin arkasında takılı olan mikrofona anlam veremezken, bazı ekipmanlarının sökülmüş olması ve yerlerine ilgisiz ekipmanların takılmış olması da dikkatini çekti. Tamirci, sosyal medyada gördüğü çalıntı motosikletin rengi ve markasıyla, tamir için bırakılan motorun aynı olması üzerine şase numarasını kontrol ettiğinde; tamir için bırakılan motosikletin çalınan motosiklet olduğunu gördü.

Şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı

Motosiklet tamircisinin ihbarı üzerine iş yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresini gözetlerken; tamirci iş yerini kapatacağını belirterek motosikleti bırakan şahsı telefonla aradı. Bir süre sonra şüpheli geldiğinde, motosiklet tamircisi şüpheliyi üzerine atlayıp yere yatırdı ve polislere teslim etti. Şahsın yakalanmasının ardından olayın Side'de işlenmiş olması nedeniyle şüpheli jandarmaya teslim edildi.

Motosikletine kavuştu

Tam ümidini kestiği anda motosikletine kavuşan Feyzi Altuntaş, motosiklet tamircisine ve polislere defalarca teşekkür ettikten sonra motosikletini teslim alıp ayrıldı.