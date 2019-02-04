İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde lokanta işletmecisi Musa Çelik (24), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde lokanta işletmecisi Musa Çelik (24), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.


Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Dikmen-Kadriye yolunda meydana geldi. Musa Çelik'in kullandığı 06 DRB 43 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 LUP 95 plakalı araç çarpıştı. Motosikletten savrulan Musa Çelik yol kenarındaki bariyerlere çarptı.


Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başında kask olan Musa Çelik'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Musa Çelik, kurtarılamadı.


Babasıyla birlikte Serik'te lokanta işlettiği belirtilen Musa Çelik'in motosiklet tutkunu olduğu kaydedildi. Çelik, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.