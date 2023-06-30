Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti.

Kaza, Aksu ilçesi D 400 Karayolu üzende gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Sefa Yağcı'nın (24) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Yağcı'nın hayatını kaybettiği tespit edilirken cansız bedeni otopsi için Antalya adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.