Motosiklet tutkusu baba oğlu ayırdı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Hollanda vatandaşı Leetamajaad Daouad (12) hayatını kaybederken, babası Sıdi Leeth Macad Daouad (54) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yıldır ilçede ailesi ile birlikte yaşayan Hollanda vatandaşı Sıdi Leeth Macad Daouad (54), yanına oğlu Leetamajaad Daouad'yi (12) de alarak kendisine ait motosiklet ile gezmeye çıktı. Bir süre oğlu ile ilçede gezen Daouad, bulvar üzerine geldiği sırada motosikletin kontrolünü kaybederek, orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı. Baba ve oğul motosiklet üzerinden savrularak ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Leetamajaad Daouad'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan babası ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan, gencin ve babasının motosiklet tutkusu olduğu öğrenildi.