İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet, yaya geçidinde turist anne ile kızına çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan anne-kız turist, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan anne-kız turist, motosikletin çarpması sonucunda yaralandı.


Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Bayramoğulları'nın kullandığı 31 AGD 788 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Marıon Claudıa Schneıder ve 5 yaşındaki kızı Sophıa Fatıma Schneıder isimli turistlere çarptı. Motosikletin çarpması sonucu yaralanan Marıon Claudıa Schneıder ve Sophıa Fatıma Schneıder 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı turistlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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