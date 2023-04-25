Motosiklet yayaya yol veren otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Kerem Uzun'un kullandığı 35 BLN 558 plakalı motosikletin, yayalara yol vermek için duran Aykut Doğan'ın kullandığı 07 BCV 782 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ayağı motosikletin altında kalan Gönül Aydın yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.