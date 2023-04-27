Motosikletin çarptığı yaşlı kadın 3 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün önce Antalya Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Galip D., idaresindeki 07 MUS 04 plakalı motosiklet Mehmet Akif Caddesi kavşağındaki ışıklardan karşıya geçen 69 yaşındaki Gönül Özdemir'e çarptı. Kazada, havaya fırlayarak ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Özdemir, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Motosikleti kadına çarptığı ve savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.