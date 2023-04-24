Motosikletin çarptığı yaşlı kadın havada savrulup asfalta düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın havada savrularak asfalta düşerken, motosiklet yaklaşık 30 metre ileriye sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar, yaşlı kadının yayalara kırmızı ışık yanarken dikkatsiz bir şekilde yola çıktığını, motosikletin ise aşını hızlı olduğunu belirttiler.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Galip Sonat Darılmaz'ın kullandığı 07 MUS 04 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Caddesi kavşağındaki trafik lambalarına geldiğinde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Gönül Özdemir isimli kadına çarptı. Motosikletin çarpmasıyla havaya fırlayıp 5-6 metre ileriye düşerek yaralanan yaşlı kadın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayı gören vatandaşlar, yaşlı kadının yayalara kırmızı ışık yanarken dikkatsiz bir şekilde yola çıktığını, motosiklet sürücüsünün ise oldukça hızlı olduğunu belirttiler.