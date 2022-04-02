Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

Antalya'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yerin hemen 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu ve motosikletin de çarpmanın şiddeti ile 73 metre sürüklendiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buğra E. 'nin kullandığı 33 AGN 585 plakalı motosiklet, Gazi bulvarı Asayiş kavşağından Düden kavşağına giden yol üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ender Çakır'a (40) çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, ağır yaralanan Çakır'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücü ise ağır yaralanarak, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

100 metre ileride üst geçit varmış

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ender Çakırın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan yapılan incelemeden kazanın meydana geldiği yerin hemen 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu öğrenildi. Motosikletin ise çarpmanın şiddeti ile 73 metre sürüklendiği belirtildi. Kazaya karışan kişilerin eşyaları ise sağa sola savruldu.