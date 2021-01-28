Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü çılgına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rutin uygulama yapan trafik polisleri, durdurduğu motosikletin muayene ve sigortasının olmaması nedeni ile aracı bağlama kararı aldı. Motosiklet sürücüsü kesilen cezaları beddua ederek imzalarken aracının bağlanacağını duyunca çılgına döndü. Trafik polislerine ‘motosikletimi vermezseniz kendimi yakarım' şeklinde tehditler savuran saraca bir ara pantolonunu paçasını sıyırıp ayağının kırık olduğunu iddia etti. Motosikletin başına oturup kalkmayan sürücü polis tarafından güçlükle ikna edilip polis merkezine götürüldü.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü önünde Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleriyle birlikte pandemi tedbirleri kapsamında uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ümit Çelik'in kullandığı 07 LMU 16 plakalı motosikleti durdurarak sorgulamasını yaptı. Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Trafik polislerinin, muayene ve sigortasının olmaması nedeniyle motosikletin bağlanacağını ve ceza uygulanacağını söylemesi üzerine motosiklet sürücüsü Ümit Çelik çılgına döndü, olay yerine takviye polis ekibi çağrıldı.

Trafik ekiplerine “Elinden geleni yap. Tüm yetkini kullan. Beni idam edin. Habire yaz” diyen Ümit Çelik, ceza makbuzunu imzalarken “Canımı mı alacaksınız? İdam kararını getirin onu da imzalayayım” şeklinde konuştu. Motosikletinin yediemin otoparkına çekileceğini öğrenince yere oturan Çelik “Benim motorum benim her şeyim. Benim her yerim kırık. Motorum benim elim ayağım. Eğer motorumu alırsanız kendimi öldürürüm. Adliyenin önünde kendimi yakarım. Zaten bitmişim” diyerek pantolonunun paçalarını kaldırıp sakat olduğunu iddia etti. Tüm çabalarına rağmen polisi ikna edemeyen Ümit Çelik, olay yerine gelen polis otosuna bindirilerek ikametine götürüldü.