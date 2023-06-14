İhlas Haber Ajansı

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Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Taşar'ın kullandığı 07 LBB 67 plakalı hafif ticari araçla M. Kemal Sertbaş'ın kullandığı 31 PF 210 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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