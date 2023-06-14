Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur'a doğru seyir halinde olan Türkay Ö. idaresindeki 07 AEF 852 plakalı otomobil ile İlyas Y. idaresindeki 07 AIU 333 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü İlyas Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.