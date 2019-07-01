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Motosikletle uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Gedevet Yaylası yolu Kuru Çay mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ali Doğan'ın (46) idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosikletle beraber Doğan yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) ve Alanya İlçe Jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından ulaştıklarını kafasına ağır darbe alan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi sedye yardımıyla çıkartıldıktan sonra morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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