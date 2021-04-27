Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.15 sıralarında iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Murat Özdemir'in (23) kullandığı 07 VIH 84 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şahin Çetiner'in (59) kullandığı 07 VEH 28 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda, Şahin Çetiner ağır, Murat Özdemir ve arkadaşı Sedat Doğangüneş ise (20) hafif yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.