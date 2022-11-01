Motosikletlerin kontakları Havva Nur için çalıştı

Yıllardır kanser ile mücadele eden Havva Nur Aydın'ın motora karşı tutkusunu öğrenen Antalyalı motorcular Havva Nur için kortej düzenledi. 2 günde kendi emekleri ile tüm korteji toplayan Yamaha Xmax ve Hayat Motorcuya Güzel ekipleri Havva Nur'un evine ellerinde çiçeklerle ve yüzlerce motorla geldi. Antalya Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan motor grupları Havva Nur Aydın'ı ve annesi Hatice Yılmaz'ı evinde alarak önce Mevlana Kavşağı, Yener Ulusoy Caddesi, 100.yıl Bulvarı, Antalyaspor kavşağı ve Cam Piramide götürdü. Kortej, cam piramitte son buldu.

“Neslican'dan bayrağı devraldım anne”

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken ayağındaki ağrıyı fark eden Aydın, bir süre sonra durumu annesine bildirdi. Başta doktorlar ağrı kesici ilaç verse de ağrı bir türlü dinmedi. Tekrar hastaneye giden aile, Aydın'ın kanser olduğunu öğrendi. Kemik ve akciğer kanseri tanısı konulan Havva Nur Aydın, yıllardır verdiği kanser mücadelesini bırakmadı. Ortaokul çağlarından beri kanser ile mücadele eden Havva Nur Aydın'ın annesi Hatice Yılmaz, Benim kızım küçük yaşında mücadele etmeye başladı. Zaman zaman çok yoruldu çünkü tedaviler, ilaçlar çok ağır. Kaç tane ameliyata girdi, kemoterapi aldı. Bazen pes edecek noktaya geldi ama yaşam ile mücadelesini hiçbir zaman bırakmadı. Kızımın kendi geleceği için birçok hayali var ama öncelikli olarak kanser hastası, bu hastalıkla mücadele eden herkese umut olmak istiyor. Kendi gibi onlarında bu hastalıkla nasıl mücadele ettiğini, hangi zorluklardan geçtiğini biliyor. Umarım tüm hayallerini bir gün gerçekleştirebilir. Bugüne kadar kendisine kendi nasıl umut olduysa başkaları içinde umut olur'' dedi.

2018 ve 2021'de kanseri yendi

Hastalığı süresince hep hayaller kuran Aydın, 2018 senesinde hastalığı yendiğinde ‘üstü açık araba ile gezeceğim' demişti. Hastalığı yenerek bu hayalini gerçekleştirdi. 2021 senesinde ise tekrar nükseden hastalığı ile mücadele verirken ‘makyaj sanatçısı olacağım ve motora bineceğim' dedi. Mücadelesine destek vermek için Antalyalı tüm motorcular Aydın için seferber oldu. Sıranın onda olduğunu söyleyen motorcu İsmail Biçer, ‘'Biz Havva Nur'un hayalini gerçekleştirdik. Şimdi mücadelenin geri kalan kısmı onda. Her zaman ona destek olmaya devam edeceğiz ve hastalığını yenerek bir makyaj sanatçısı olacak'' diye konuştu.

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten Havva Nur Aydın, “Hastalığım süresince evde sürekli yatmam gerekiyordu. Ben de yüzümde makyaj denemeleri yapıyordum. Bir süre sonra sıkıldığımı fark ettim, ara verdim. İlerleyen zaman içinde makyaj yapmanın bende iyi etki bıraktığının farkına vardım. Hastanede bir süre daha yatmam gerektiğinde yeniden makyaj aktivitelerime başladım. İnsanın kendini güzel hissetmek isteği olduğunu keşfettim. Tedavi sürecinde zaten saç, kaşlarınız ve kirpikleriniz olmuyor, dökülüyor. Kendimi mutlu hissetmek için ruj sürdüm, yüzüme renk geldi, kaşlarımı kalemle çizdim, bu şekilde kendimi oyalarken makyaj hayatımın bir parçası olmaya başladı. Makyajsız dışarı çıkmaz oldum. Bu aktivite bana kendimi güzel gösterdiği için mutlu da oluyordum” sözlerini kaydetti.