Motosikletleriyle karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi Alacabel mevki'inde motosikletleriyle kara saplanan dört vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve jandarmanın ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Akseki'nin Alacabel mevki'i yayla yolunda Ahmet Akyüz, Hasan Tosun, Ahmet Akkaya ve Akif Kara motosikletleri ile kara saplandı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürlüğü kırsal alan ekipleri, jandarma ile birlikte vatandaşları kurtarmak için olay yerine gitti. Alacabel mevki'inde iş makineleri ile yolu açan büyükşehir ekipleri, motorları ile kara saplanan vatandaşları kısa sürede kurtararak, güvenli bölgeye taşıdı.