Motosikletli genç kazada ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu sürücünün idaresindeki otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32), idaresindeki O520 MP 178 plakalı otomobille kavşaktan döndüğü esnada Hayrettin Uyar'ın (27) kullandığı 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Uyar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.