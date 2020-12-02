Motosikletli gencin önünü keserek darp ettiler

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü ve yakınları tarafından darp edildi. Darp anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman M.(28) seyir halindeyken, yanından geçen otomobil sürücüsüyle tartıştı. Kısa bir sonra Süleyman Müdüroğlu yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü ise Süleyman M.'nin peşine düştü ve durmasını istedi. Kovalamacanın ardından sürücü ve yanında bulunanlar motosikletin önünü kırarak Süleyman M.'yi darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar da olaya müdahale etti. Süleyman M.'ye saldıranlar bölgeden uzlaşırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin motosikletli sürücü Süleyman M.'nin önünü kestiği, daha sonra otomobilde bulunanların araçtan inerek Müdüroğlu'nu darp ettiği görülüyor.