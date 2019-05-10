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Motosikletli gençler ölümden döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet üzerinde bulunan 3 lise öğrencisi ölümden döndü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet üzerinde bulunan 3 lise öğrencisi ölümden döndü. Gençlerden birisinin ayağı kamyonun altında kalarak ezildi.


Kaza, Aksu ilçesi Alanya-Antalya D-400 karayolunun yan tarafında bulunan tali yolda meydana geldi. Lise öğrencisi İ.I'nın kullandığı motosiklet ile Y. K. yönetiminde 07 SN 035 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan lise öğrencisi İ.I'nın bir ayağı kamyonun altında kalırken, arkasında oturan arkadaşları kazayı yara almayan atlattı. Kazada kamyonun son anda durduğu görüldü. Yaralı lise öğrencisine ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise ayağı ezilen gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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