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Motosikletli grubun trafikte ölüme davetiye çıkardığı anlar cezasız kalmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tek teker üzerinde giden ehliyetsiz 4 motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tek teker üzerinde giden ehliyetsiz 4 motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anların cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda JASAT ekipleri tarafından tespit edilen 5 gence 28 bin 912 lira idari para cezası kesildi.


Oba Mahallesi Kanal Sokak üzerinde 4 motosikletli genç tek teker üzerinde farklı hareketler yaparak kullandığı görüldü. Trafikte tehlikeye yol açan motosikletli gençlerin bu anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bunun üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri hemen harekete geçti. Ekipler, trafiği tehlikeye sokan 19 yaşındaki H.K. ile aynı yaşlardaki H.D., D.Z., H.H.I. ve B.S. olduğunu belirledi. Teknik ve fizik takibi sürdüren JASAT motosikletli gençleri adresinde yakalandı. Jandarma tarafından 4'ü motosikletli 5 kişiye ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı toplam 28 bin 912 lira idari para cezası kesti.

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