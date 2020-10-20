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Motosikletli grupla kavga eden babasını kameraya aldı

Antalya’da otomobil sürücüsü ailesinin gözü önünde iddiaya göre motosikletli grup tarafından darp edildi.

Antalya'da otomobil sürücüsü ailesinin gözü önünde iddiaya göre motosikletli grup tarafından darp edildi. Otomobil sürücüsünün çocukları, ağlayarak babalarının darp edilme anlarını görüntüledi.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Elmalı-Korkuteli yolunda meydana geldi. Otomobiliyle Korkuteli'ye giden Nihat Duruk ile aynı güzergahtaki motosikletli grup arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, otomobilin önünü kestiği motosikletli grup ile Duruk arasındaki tartışma araç dışında da devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli grup Duruk'u darp etti. Kavga anına şahit olan Duruk'un çocukları ise büyük korku yaşadı. Babalarının darp edildiğini ve yaralandığını gören 3 çocuk o anları cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.


Nihat Duruk'un çocukları ağlayarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Duruk'un çocukları ağlayarak, "Babamı bırakın, baba bırak, nerede kaldı bu polis" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren kavga yoldan geçen diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Başından ve yüzünden yaralanan Nihat Duruk, darp raporu alıp jandarmaya şikayette bulundu.


Kavga anında Duruk'un otomobilinin de bir aynasının kırıldığı görüldü.

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