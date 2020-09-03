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Motosikletli polis timleri otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli polis timlerinden (Yunus) biri ağır 2 polis memuru yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli polis timlerinden (Yunus) biri ağır 2 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Belek Mahallesi, Acısu kavşağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine giden Hikmet ve Erkan isimli iki polis memurunun kullandığı 07 A 8243 plakalı motosiklet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

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