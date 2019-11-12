İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli Trafik Polis Timlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi

Antalya’da motosikletli trafik timlerinde çalışan personele sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Antalya'da motosikletli trafik timlerinde çalışan personele sürüş teknikleri eğitimi verildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmette sınır tanımadan Antalya'da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ederken, daha iyi ve güzele ulaşmanın gayretiyle vatandaşın can ve mal kaybını koruyan, gözeten, varlığının temel gayesi halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan personelinin hizmetteki verimliliğini arttırmak amacıyla farklı konularda eğitimler vermeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, trafik birimlerinde görevli motosikletli trafik timlerinde çalışan personelin yenilik ve gelişmelere uyum sağlaması, çalışma alanları ile ilgili becerilerini arttırmaları amacıyla trafiğe kapalı alanda düzenlenen ‘Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi' yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.