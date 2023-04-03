Motosikletteki kaskı başına takmadı, kazada ağır yaralandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da arkadaşının motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Gencin motosiklette bulunan kaskı takmadığı ve kafasını beton zemine çarparak yaralandığı bildirilirken, 1 ay önce yine noktada motosikletle takla attığı ortaya çıktı. Motosiklet sahibi ise motosikletinin, ihtiyaç gidermek için durduğu sırada kendi haberi olmadan alındığını söyledi.

Kaza Herdford Caddesinde Eski Hisar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Süleyman Şengül'ün kullandığı 07 AIK 250 plakalı motosiklet kavşakta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan trafik tabelası ve ağaca çarptı. Motosiklette kask bulunmasına rağmen kask takmadığı belirlenen 18 yaşındaki Süleyman Şengül, başını yaya geçidine çarparak ağır yaralandı. Süleyman Şengül, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Süleyman Şengül hemen ameliyata alındı.

“Haberim yokken binip gitmiş”

Motosiklet sahibi, kaza yapan Süleyman Şengül ile beraber motosikletle gittikleri sırada, ihtiyaç gidermek için durduğunu, bu sırada motosikletin kontağının ve kaskın motosikletin üzerine olduğunu, bir anda Süleyman Şengül'ün motosiklete binerek uzaklaştığını, kısa süre sonra da kaza yaptığını söyledi. Diğer taraftan Süleyman Şengül'ün motosiklet tutkunu olduğu, 1 ay önce yine aynı caddenin girişinde köprünün altında motosikletle takla attığı bildirildi.