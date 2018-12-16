MSKM'ye 1 milyon konuk

Hizmete 2016'da açılan Kongre Merkezi, bugüne kadar 1 milyon konuk ağırladı.

Antalya'nın en büyük tesisi olan Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM), binlerce kişilik organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Açıldığı 2016 yılından itibaren en çok tercih edilen kongre merkezi bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konulu istişare, Kepez Kitap Fuarı, Üniversite Tercih Fuarı, İstiklal Marşının 96. Yılı Konferansı, Bilim ve Çocuk Eğitim Semineri, Mesleki ve Teknik Eğitim Sektör İşbirliği Toplantısı, Akdeniz Belediyeler Birliği Ödül Gecesi, TEDx Kaleiçi Yüzleşme, Türkiye Motor Federasyonu Buluşması, Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışması Ödül Gecesi gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Kongrelerin merkezi

Kepez Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 11 salon, 2 sergi, 5 fuaye alanı, 1 fuar alanı ve 8 çalışma odası bulunuyor. 19 bin 073 metre kare alan üzerine kurulu olan kongre merkezi, aynı anda 5 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Birçok organizasyona ev sahipliği yapan Mimar Sinan Kongre Merkezi, geçtiğimiz aylarda devletin zirvesini de ağırladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre merkezinde bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Özel eğitim kurumları, yayın organları, sağlık kuruluşlarının seminer ve sosyal buluşmalarına da tanıklık eden kongre merkezi, açıldığı 2016 yılından itibaren 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Kepez Belediyesi'nin kendi olanakları ile inşa ettiği Mimar Sinan Kongre Merkezi, beş yıldızlı hizmet veriyor.