İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Antalya’da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksu ilçesi Topallı bölgesinde jandarma şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde S.E.'nin, "Kasten adam öldürme suçundan, müebbet hapis cezası, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 2 yıl 6 ay, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay, silahlı nitelikli yağma suçundan 3 yıl 4 ay" suçlarından arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olarak kaçtığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.